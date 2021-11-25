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Кризис на Украине

Представители ДНР нашли на Украине свыше 1 тыс. безымянных могил жертв войны в Донбассе

При этом Киев не поддержал инициативу наладить сотрудничество в области поиска пропавших без вести на украинской территории, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. безымянных захоронений жертв конфликта в Донбассе насчитывается на территории Украины. Об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), председатель комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова на онлайн-конференции "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".

"По нашим данным, сейчас на территории Украины более 1 000 безымянных могил, связанных с конфликтом в Донбассе", - приводит слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен ДНР рассказала о взаимодействии с частными группами, которые занимаются поиском пропавших без вести на украинской территории. Донецкая и Луганская народные республики поддерживают с ними контакты и обмениваются информацией. Киев не поддержал инициативу наладить сотрудничество в этой области.

Летом 2021 года в ЛНР и ДНР были созданы межведомственные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе, их идентификации и увековечению памяти. В ДНР эксперты провели первую эксгумацию 19 августа на кладбище "Овсяное" в Снежном. Всего же с 2014 года в ДНР из безымянных могил были извлечены останки почти 150 неизвестных жертв конфликта. По последним данным, на территории ЛНР из безымянных захоронений были извлечены останки 267 жертв конфликта.

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