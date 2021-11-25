Минск и Москва формируют следственную группу по расследованию дела о геноциде в годы войны

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, встречаясь с послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.

"Мы подробно информируем президента Республики Беларусь о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень. Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа", - отметил генпрокурор, слова которого приводятся в сообщении на сайте генпрокуратуры.

"Сегодня то, что происходит в отношении Беларуси, во многом совершается с территории тех стран, откуда в свое время пришли и фашизм, и геноцид, и холокост - те вещи, которые забывать нельзя, - подчеркнул Швед. - Как только мы забываем, все возвращается. К сожалению, нацизм не умер, а приобрел второе дыхание".

Генпрокурор напомнил, что ранее белорусская сторона направила в Израиль просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде. В частности, Генпрокуратура попросила израильскую сторону представить материалы, архивные данные о фактах массового уничтожения мирного населения на территории БССР. "Нам важно изучить опыт Государства Израиль в части сбора, обработки и передачи по компетенции документов для мирового признания геноцида", - сказал Швед.

Израильский дипломат назвал расследование дела о геноциде "огромным и важным проектом". "С нашей стороны мы готовы помочь. Если нужна наша помощь с переводами, у нас есть академические эксперты, музей Яд ва-Шем, у которого есть опыт в связи с историческими расследованиями", - сказал посол.

В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании дела. Литва и Латвия отказали в оказании помощи. Россия ранее выразила готовность оказать содействие.