Республики Донбасса передали в ЕСПЧ более 3 тыс. исков против Киева

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики (ДНР и ЛНР) направили более трех тысяч исков касаемо действий киевских силовиков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также большой объем информации в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на онлайн-конференции "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".

"Мы направили большое количество - более трех тысяч - исков и со стороны ДНР, и со стороны ЛНР в ЕСПЧ, огромная информация ушла в Международный уголовный суд. У нас есть подтверждение, что эта информация принята к рассмотрению и внесена в доказательную базу", - сказала она.

В августе нынешнего года официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова сообщила, что сотрудники ведомства помогли составить 895 жалоб в ЕСПЧ пострадавшим от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Как заявил в июле 2021 года глава ДНР Денис Пушилин, по данным властей республики, в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 4 994 человека, среди них 91 ребенок. В свою очередь в августе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, по данным межведомственной рабочей группы, в ходе конфликта погибли или пропали без вести более 2 тыс. жителей республики.