Главы НАТО и ЕК обсудят в Литве вопросы региональной безопасности и миграции

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Вопросы региональной безопасности и вызовы миграционного кризиса на границе с Белоруссией будут обсуждаться во время визита в Литву генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

"С генеральным секретарем НАТО и председателем Еврокомиссии, которые прибудут в Вильнюс в воскресенье, президент обсудит ситуацию в сфере безопасности в регионе и положение на границах Евросоюза с Белоруссией, сложившееся в результате гибридной атаки режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - говорится в сообщении.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,3 тыс. человек.