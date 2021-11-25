Столтенберг заявил, что НАТО видит необычную концентрацию сил России у границы с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. НАТО якобы видит необычную концентрацию российских сил близ границы с Украиной, агрессивную российскую риторику и кампанию по дезинформации. С таким утверждением выступил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"НАТО видит необычную концентрацию российских сил близ границы с Украиной, агрессивную риторику и кампанию по дезинформации. НАТО призывает Россию к деэскалации и намерена оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - утверждал Столтенберг. Он высказал мнение, что эти действия НАТО "не являются угрозой для России".

Генсек альянса также сообщил, что обсудил с Дудой миграционный кризис на границе с Белоруссией, который альянс считает гибридной агрессией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

В новость внесена правка (17:00 мск) - исправление должности Анджея Дуды в лиде, верно - с президентом.