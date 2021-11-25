Президент Польши предложил генсеку НАТО расширить военное присутствие на востоке альянса

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге в свете ситуации на Украине. Такое заявление политик сделал в четверг на совместной со Столтенбергом пресс-конференции.

"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО", - сказал он и, в частности, предложил "рассмотреть расширение там военного присутствия". Среди необходимых мер Дуда назвал "укрепление стратегического наблюдения", включая миссии Air Policing, "укрепление готовности подразделений НАТО на восточном фланге".

По утверждению Дуды, это необходимо, "чтобы всем возможным агрессорам показать", что альянс "не только готов к обороне, но и к защите безопасности союзников, с которыми сотрудничает, в том числе Украины".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.