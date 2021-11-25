Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пропустят депутатов оппозиции

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который после голодовки проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори, заявил, что не будет принимать лекарства, если к нему не будут пускать депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой он является.

"Уже неделю ко мне не пускают депутатов парламента от "Национального движения" и других партий. В последние дни представители СГБ (Службы госбезопасности - прим. ТАСС), которые находятся около моей палаты, ведут настоящий террор медицинского персонала. Они специально проверяют их и проводят угрожающие собеседования, чтобы я через них не передал послания обществу. Если с завтрашнего дня ко мне не пустят депутатов, я откажусь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые были предписаны мне до попадания в плен", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Саакашвили, вернувшийся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, 1 октября был арестован и помещен в тюрьму, так как в отношении него в стране заочно вынесены вердикты по двум уголовным делам. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и начал голодовку. 8 ноября из-за ухудшения состояния был переведен в тюремную больницу, а 20 ноября доставлен в военный госпиталь города Гори для прохождения реабилитации.

Бывший экс-президент покинул Грузию в 2013 году. После этого на родине против него было возбуждено в общей сложности четыре уголовных дела, по двум из них он был приговорен к трем и шести годам тюрьмы. 20 октября ему предъявили еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии. Оно предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В последние годы Саакашвили проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.