Вице-премьер Молдавии назвал безосновательными требования протестующих транспортников

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал безосновательными требования водителей рейсовых автобусов, которые в четверг пикетировали здание правительства с требованием повысить тарифы на проезд.

"Эти требования необоснованны", - написал сегодня Спыну на своей странице в Facebook. "Тарифы будут обсуждаться только после серьезного анализа, который проводит в настоящее время министерство. Наше решение будет продиктовано реальными данными, а не давлением и акциями протеста", - уточнил он. Кроме того, вице-премьер обратил внимание демонстрантов на необходимость инвестиций в транспорт, который, по его словам, должен соответствовать установленным нормам.

В четверг транспортники оставили на главной площади столицы около сотни рейсовых автобусов. Как сообщил журналистам руководитель Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков страны Олег Алекса, водители и их руководители недовольны работой министерства инфраструктуры. Они жалуются на коррупцию, плохое управление и не соответствующие расходам тарифы.

Пикетчики не блокировали движение по главному бульвару Кишинева, полиция им не препятствовала.