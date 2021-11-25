СМИ: не менее 35 человек погибли в результате столкновений в суданском регионе Дарфур

ПРЕТОРИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. По крайней мере 35 человек погибли в результате столкновений между группами кочевников в районе Джебель Мун суданского штата Западный Дарфур. Об этом сообщила в четверг угандийская газета Daily Monitor.

По информации издания, в ходе столкновений, начавшихся 17 ноября, 16 деревень полностью сожжены.

"Стычки начались из-за угона верблюдов, - цитирует газета губернатора штата Хамиса Абдаллу. - Дополнительные войска направлены в район столкновений, ситуация стабилизировалась".

Гражданская война в области Дарфур, куда входят штаты Восточный и Западный Дарфур, началась в 2003 году, когда две вооруженные группировки - "Суданское освободительное движение" и "Движение за справедливость и равенство" - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2009-2010 годах МУС выдал два ордера на арест находившегося тогда у власти президента Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его подозревают в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения в период с 2003 по 2008 год. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности, два - военных преступлений.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране аль-Башира. Сразу после этого новые власти заявили, что не собираются выдавать его суду в Гааге и будут судить на родине. Однако уже год спустя Хартум изменил свою позицию и заявил о полной готовности сотрудничать с МУС.