Парламент Швеции вновь проголосует по кандидатуре на пост премьера 29 ноября

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Шведский парламент вновь проголосует по кандидатуре лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалены Андерссон на пост премьер-министра в понедельник, 29 ноября. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил спикер Риксдага Андреас Норлен.

"Я хочу выдвинуть Магдалену Андерссон на пост премьер-министра, - отметил он. - Риксдаг проголосует по этой кандидатуре в понедельник". Спикер надеется, что новое правительство начнет работу уже на следующей неделе.

В среду Норлен одобрил просьбу Андерссон освободить ее от занимаемой должности после распада коалиции меньшинства. Партия охраны окружающий среды (ПООС) объявила о выходе из кабинета, поскольку правительственный проект бюджета провалился при голосовании в парламенте. При этом Риксдаг поддержал большинством голосов оппозиционный проект Умеренно-коалиционной, Христианско-демократической партий и "Шведских демократов".

"Я сожалею о вчерашнем ходе событий, - пояснил Норлен. - Этой турбулентности можно было избежать, если бы я знал, что ПООС выйдет из правительства после принятия бюджета. Можно было бы сначала проголосовать по бюджету, а потом - по кандидатуре премьер-министра".

Андерссон попросила освободить ее от занимаемой должности через семь часов после того, как ее кандидатуру на этот пост одобрил парламент. Она сообщила Норлену, что по-прежнему заинтересована в руководстве однопартийным кабинетом социал-демократов. Лидеры ПООС заявили, что поддержат кандидатуру Андерссон при новом голосовании. Андерссон стала первой в истории Швеции женщиной, занявшей пост главы правительства.