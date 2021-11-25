В Польше заявили, что не видят оснований задействовать 4-ю статью НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Польши не видят на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать 4-ю статью НАТО. Об этом заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы, конечно, с генеральным секретарем НАТО и союзниками принимаем во внимание возможность использования 4-й статьи, но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации 4-й статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну", - сказал он.

"Мы помним о 4-й статье, мы находимся на этапе консультаций, но, по нашему убеждению, сейчас нет оснований для того, чтобы использовать 4-ю статью", - констатировал он.