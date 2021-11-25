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Премьер Польши опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана

По словам Матеуша Моравецкого, перелеты мигрантов в Белоруссию из стран Ближнего Востока прекратились

ВАРШАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Берлине с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, перелеты мигрантов в Белоруссию из стран Ближнего Востока прекратились. "Сегодня это закрытый путь", - сказал он. "Однако, мы опасаемся, что следующим путем миграции будет приглашение мигрантов, беженцев из Афганистана", - сказал он.

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