Истребители Су-30СМ белорусских ВВС и ВКС РФ выполнили полет вдоль госграницы Белоруссии

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава дежурных сил ПВО и совместном патрулировании госграницы республики авиацией ВВС Белоруссии и ВКС Российской Федерации.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании госграницы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - отмечается в сообщении Минобороны, опубликованном в четверг в телеграм-канале ведомства.

По информации Минобороны, в четверг выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы Белоруссии в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России.