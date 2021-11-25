Посольство Китая в Литве приостановило оказание консульских услуг

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство КНР в Литве временно приостановило оказание консульских услуг. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении дипломатической миссии.

"По техническим причинам с 25 ноября 2021 года оказание консульских услуг будет временно приостановлено. Об их возобновлении будет сообщено отдельно", - отмечается в сообщении.

В июле МИД Литвы сообщил о планируемом открытии представительства Тайваня. Оно начало работу 18 ноября. Китай неоднократно выражал протесты и в августе отозвал своего посла из Вильнюса, рекомендательно предложив сделать это Литве, которая отозвала посла в сентябре.

21 ноября правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.