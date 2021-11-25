Меркель заявила, что ждет от России сигналов Белоруссии по вопросу мигрантов

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия не должна использовать мигрантов "ради достижения гибридных целей". Об этом заявила в четверг в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким.

По ее словам, у Москвы и Минска "тесные отношения". "Я думаю, что оттуда [с российской стороны] нужно четко сказать, что людей нельзя использовать ради достижения гибридных целей", - добавила она. Меркель также указала, что говорила об этом с российским президентом Владимиром Путиным.

И.о. канцлера уточнила, что "полностью солидарна с Польшей" по вопросу беженцев.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса за счет привлечения в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС, и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.