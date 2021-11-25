В офисе Зеленского опровергли данные о готовящемся введении военного положения на Украине

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Военное положение на Украине вводиться не будет, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - сказал Подоляк в четверг в комментарии агентству РБК-Украина.

Ранее в четверг бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны может быть инициирован вопрос введения военного положения на Украине. По его мнению, это делается с одной целью - контролировать СМИ, потому что военное положение - это "абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия".

Военное положение вводилось на Украине президентом Петром Порошенко в 2018 году. Поводом стали события в Керченском проливе, когда 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины, следовавшие из Одессы в сторону Азовского моря, при прохождении пролива нарушили процедуры следования судов через территориальные воды РФ и были задержаны, а моряки арестованы.

Воспользовавшись инцидентом, Порошенко первоначально объявил о введении на всей территории страны военного положения сроком на 60 дней, что означало, по крайней мере, перенос предстоящих 31 марта 2019 года очередных президентских выборов. Этот шаг президента вызвал бурное негодование всех политических сил страны, и Порошенко вынужден был пойти на уступки: срок действия военного положения был сокращен до 30 дней, и оно распространялось только на приграничные регионы.