Меркель заявила, что Германия продолжит усилия по сохранению транзита газа через Украину

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Германии и впредь будут прилагать усилия для сохранения транзита российского газа через Украину, несмотря на проект "Северный поток - 2". Об этом заявила в четверг в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

"Северный поток 2" - это обсуждаемый совершенно с противоположных позиций вопрос между Германией и Польшей. Мы выработали с США общий документ, потому для нас, как и Польши, речь идет не только о энергобезопасности в целом, но и об Украине как стране-транзитере [российского газа]. Германия продолжит за это выступать", - сказала Меркель.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.