Iraqi Airways выполнит два, а не четыре вывозных рейса с мигрантами из Минска

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways выполнит два, а не четыре, как планировалось изначально, вывозных рейса с мигрантами из Минска в Ирак 25-26 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба минского аэропорта.

"На данный момент: состоятся два вывозных рейса в Ирак. Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17:06 (совпадает с мск) и должен приземлиться в национальном аэропорту ориентировочно в 21:15", - говорится в сообщении. Вылет из Минска в Ирак предварительно запланирован на 22:15. "Второй рейс ожидают в минском аэропорту ночью, около 01:15 (26 ноября)", - отмечает пресс-служба.

Белорусские авиавласти ранее согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через Белоруссию. Им должны были вылететь около 200 человек, однако его отменили. Затем сообщили, что четыре вывозных рейса авиакомпании Iraqi Airways запланированы из белорусской столицы на 25 и 26 ноября в Эрбиль.