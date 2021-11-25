Правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии с 26 ноября введет в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг сайт газеты Mlada fronta DNES.

И. о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш подтвердил эту информацию. "В Чехии из-за усиливающейся эпидемии ковида вновь будет действовать режим ЧС, - отметил он. - Правительство приняло решение ввести его [в стране] в полночь с четверга на пятницу. Он будет действовать 30 дней".

Согласно чешскому законодательству, правительство обязано немедленно проинформировать Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики о решении ввести режим ЧС. Нижняя палата должна его поддержать или отвергнуть. Во втором случае оно утрачивает силу.

Чешские власти в прошлом году дважды вводили в республике режим ЧС - весной и осенью. Он был окончательно отменен 11 апреля 2021 года.