Зеленский проведет пресс-марафон для журналистов по "личным приглашениям"

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный достижению половины его президентского срока. Об этом сообщил в четверг офис главы государства.

"В эту пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих украинских и иностранных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ. "Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.", - сказано в анонсе события.

Пресс-марафон начнется в 12:00 (13:00 мск) и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице офиса главы государства в Facebook и ведущих украинских телеканалах.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал украинскому изданию "Страна", что журналистов будут пускать с личными приглашениями от офиса президента. "Это будет происходить по приглашениям. Это пока все детали", - ответил пресс-секретарь президента. По предварительной информации, пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" в древнем районе Киева - Подоле.

Пресс-конференция 2019 года

Президент Зеленский 10 октября 2019 года дал первую большую пресс-конференцию после своего избрания. Глава государства общался с журналистами с 10 утра до 00:08 следующего дня. Пресс-марафон был зафиксирован Национальным реестром рекордов как самый продолжительный в мире. За 14 часов пресс-марафона, который проходил в фуд-корте в центре столицы на улице Московской, Зеленский ответил на вопросы нескольких сотен журналистов. По десять журналистов садились за стол с главой государства и задавали по одному вопросу. Своей главной миссией Зеленский тогда назвал прекращение войны в Донбассе.

Президент на встрече с журналистами отличился яркими цитатами. В частности, о выполнении Минских соглашений Зеленский сказал: "Я, как Ван Дамм, нахожусь в конкретном шпагате. Было бы три ноги - на три бы меня посадили".