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Адвокаты сына Каддафи не смогли подать протест на его исключение из кандидатов на выборах

Генеральный прокурор Ливии ранее не принял документы четырех кандидатов, желавших баллотироваться на пост президента, "по юридическим причинам"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Адвокаты сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама не смогли подать протест на решение исключить его из числа кандидатов на запланированных на декабрь президентских выборах в стране. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Согласно сведениям канала, "апелляционный суд в городе Себха подвергся нападению [со стороны неизвестных лиц], что помешало адвокатам Сейфа аль-Ислама Каддафи подать апелляцию".

В среду Al Hadath информировал о том, что генеральный прокурор Ливии не принял документы четырех кандидатов, желавших баллотироваться на пост президента, "по юридическим причинам". В их числе, как утверждается, оказался и Каддафи-младший.

Сын бывшего ливийского лидера подал заявление на участие в предстоящих президентских выборах 14 ноября. Свои документы на регистрацию кандидатом он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха, расположенном на юге страны.

Президентские выборы в Ливии должны состояться 24 декабря.

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