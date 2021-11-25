В Ереване проходит митинг с требованием отказаться от демаркации границ с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Митинг оппозиционного "Освободительного движения" проходит в четверг вечером на площади Республики в центре Еревана с требованием к властям отказаться от планов подписания соглашения о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Протестную акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"У нас есть четкие требования: исключить подписание какого-либо договора с врагом о демаркации и делимитации, опубликовать для общественности подробности переговоров, не допустить существования какого-либо коридора или дороги, которые будут проходить через территорию Армении и будут связывать Азербайджан с Нахичеванью", - отметил один из инициаторов акции, оппозиционный деятель Наири Охикян.

В настоящий момент в акции протеста участвуют порядка 1 тыс. человек, полиция несет усиленную службу и выстроила кордон, чтобы митингующие не приблизились к зданию правительства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.

26 ноября в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина пройдет встреча глав Армении и Азербайджана.