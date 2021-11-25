ЕСПЧ отклонил жалобу бывших заключенных Гуантанамо на несправедливый суд во Франции

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не увидел нарушений в деле бывших заключенных Гуантанамо, которые жаловались на несправедливое судебное разбирательство в их отношении во Франции. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-служба суда.

Согласно истории дела, граждане Франции Низар Сасси и Мурад Беншеллали были задержаны на пакистано-афганской границе после терактов 11 сентября 2001 года в США. В Афганистане же они проходили боевую подготовку в лагере боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). В 2002 году их передали вооруженным силам США и они были заключены в тюрьму Гуантанамо на Кубе. В том же году их несколько раз посетила делегация МИД Франции, а также представители внешней и внутренней разведки страны.

В 2004 году власти США разрешили репатриировать их во Францию, где Сасси и Беншеллали уже судили за использование подложных документов и участие в деятельности преступной группировки с целью совершения теракта. Их приговорили к четырем годам тюрьмы.

В ответ осужденные в 2015 году попытались обжаловать действия французского правосудия в ЕСПЧ, указав на тот факт, что для открытия дела на них во Франции использовали данные, полученные на допросах в Гуантанамо, которые проводили представители французских спецслужб. По их мнению, в данном случае была нарушена статья 6 Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство.

Однако страсбургский суд отметил, что эти визиты французской делегации преследовали исключительно административные цели по идентификации французских граждан и не были направлены на сбор улик для предъявления обвинений. Кроме того, по возвращении на родину их 13 раз допросили в полиции, где они давали подробные показания. "Суд отметил, что национальные суды в мотивационной части решений, признавая заявителей виновными, опирались на другие доказательства, полагаясь в основном на информацию, собранную в других местах, а также на подробные заявления, сделанные заявителями, когда они находились под стражей в полиции и в ходе судебного расследования. Заявления, сделанные во время трех визитов миссий в Гуантанамо, не были положены в основу уголовного разбирательства против заявителей и не использовались судами при вынесении приговора", - гласит вердикт.