Европарламент призвал все страны отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер"

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Европарламент в четверг принял резолюцию (носит рекомендательный характер - прим. ТАСС), в которой призвал страны разорвать контакты с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер".

"Призываем все страны, которые пользуются услугами ЧВК "Вагнер" или связанными с ней структурами, особенно Центрально-Африканскую Республику, разорвать все связи с этой организацией и ее сотрудниками", - отмечается в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

Также в документе отмечается, что евродепутаты "озабочены сигналами о том, что переходное правительство Мали рассматривает возможность использовать частные военные компании, в частности ЧВК "Вагнер", и призывают Мали прекратить движение в этом направлении".

Еще одно положение резолюции касается призыва к странам ЕС и их союзникам более активно делиться разведывательной информацией, касающейся деятельности ЧВК "Вагнер" и связанной с ней структур.

Ранее МИД РФ распространил комментарий, в котором говорилось, что европейские страны и США активизировали усилия по очернению российской помощи странам Африки, в первую очередь ЦАР. Как отметили в дипведомстве, западным СМИ не дает покоя тот факт, что нормализация обстановки в ЦАР происходит во многом благодаря российским инструкторам, приглашенным для оказания помощи в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и органов правопорядка. В МИД РФ напомнили, что группа российских инструкторов была командирована в ЦАР в ответ на просьбу центральноафриканского руководства и с ведома санкционного комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, при этом никто из них участия в боевых действиях не принимает.