Находившийся в розыске житель Таджикистана при задержании оказал сопротивление и был ранен

ДУШАНБЕ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана задержали местного жителя, находившегося в розыске, который оказал вооруженное сопротивление. В результате инцидента задержанный был ранен, сообщает в четверг пресс-центр прокуратуры Таджикистана.

"25 ноября в 11 часов 30 минут житель села Тавдем Рошткалинского района ГБАО Зиёбеков Гулбиддин Зиёбекович, 1992 года рождения, который находился в официальном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") Уголовного кодекса Таджикистана, <...> в ходе оперативно-разыскных мероприятий по его задержанию оказал вооруженное сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета "Макарова", который носил при себе незаконно", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что при задержании обвиняемый был ранен. По данным пресс-центра, на месте происшествия обнаружен пистолет марки ПМ с магазином и пятью патронами, который принадлежал задержанному.

В сообщении говорится, что в феврале 2020 года Зиёбеков с подельниками захватил в заложники помощника прокурора Рошткалинского района и в течение восьми часов подвергал его избиению и пыткам. Отмечается, что по данному факту областная прокуратура возбудила в отношении этих лиц уголовное дело, однако в следственные органы для дачи показаний они не явились, в связи с чем были объявлены в официальный розыск.

Как сообщило информагентство Pamir Daily News в Facebook, после данного инцидента жители Хорога (административный центр ГБАО) и пригородных районов собрались на центральной площади города с акцией протеста. В соцсетях также появилась информация, что позже раненый скончался в больнице. Источник в правоохранительном органе сообщил ТАСС, что в области проводятся мероприятия по смягчению ситуации, которая в данный момент находится под контролем.