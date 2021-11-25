Великобритания намерена увеличить свое военное присутствие в мире в ближайшие годы

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира. Об этом говорится в плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном в четверг Минобороны страны.

В документе, получившем название "Солдат будущего", отмечается, что основные "наземные региональные хабы" будут базироваться в Германии, Кении и Омане. Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи. Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

Также в целях "противостояния насильственным экстремистским организациям и борьбы с угрозами со стороны враждебных государств" создается армейская бригада специального назначения, которая будет включать в себя так называемый полк рейнджеров. Ранее британские СМИ сообщали, что это подразделение будет специализироваться на участии в гибридных конфликтах и проводить контрпартизанские операции в Восточной Африке, включая Сомали. Более того, в рамках модернизации была изменена структура мотострелковых войск, которые теперь будут состоять из четырех дивизий. Каждая из этих дивизий, в свою очередь, будет взаимодействовать с конкретным батальоном рейнджеров, уточнили в Минобороны.

Масштабные изменения

В военном ведомстве Великобритании указали, что "наиболее радикальная программа трансформации армии за последние 20 лет" предполагает увеличение бюджетных расходов на вооружение сухопутных войск с изначально запланированных 33 млрд фунтов ($44 млрд) до 41,3 млрд фунтов ($55 млрд) в течение нынешнего десятилетия. "Наша армия будет действовать по всему миру, обладая полным инструментарием по борьбе с огромным числом угроз - от киберсферы до конфликтов на поле боя", - заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Британские власти отметили, что численность королевских вооруженных сил к 2025 году будет составлять 73 тыс. военнослужащих, не считая 30 тыс. человек из резерва сухопутных войск.

Реорганизация британских сухопутных войск происходит на фоне общей модернизации королевских вооруженных сил, которая началась вслед за обнародованным в марте Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что Лондон увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называлась "наиболее острой прямой угрозой Великобритании". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым.