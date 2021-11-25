В ОБСЕ заявили, что в Белоруссии ухудшилась ситуация со свободой СМИ

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. Ситуация со свободой средств массовой информации в Белоруссии за последние шесть месяцев никак не улучшилась. На СМИ в этой стране оказывается чрезвычайное давление. Об этом сообщила в четверг представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в ее втором отчете постоянному совету этой региональной структуры в Вене. Новый отчет охватывает события на пространстве ОБСЕ в сфере средств массовой информации с мая по ноябрь 2021 года.

"Наконец, ситуация в Белоруссии снова заслуживает отдельного упоминания в этой части моего доклада. С момента моего последнего доклада вам шесть месяцев ничего не изменилось в лучшую сторону. Наоборот. Свобода СМИ в стране находится под чрезвычайным давлением, многих журналистов и других работников медиа уголовно преследуют и задерживают; офисы и даже частные дома подвергаются обыскам, изымается оборудование и информация; веб-сайты новостных изданий блокируются; Белорусская ассоциация журналистов закрыта; приняты законы, которые серьезно ограничивают свободу СМИ в этой стране", - подчеркивается в отчете представителя ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ в мае 2021 года в первом отчете постоянному совету этой международной организации в Вене заявила, что ситуация со свободой средств массовой информации в Белоруссии стремительно ухудшается после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года. Она выражала обеспокоенность задержаниями и арестами журналистов. Затем Рибейру заявила, что преследование журналистов в Белоруссии угрожает фундаментальному праву человека на свободу выражения мнений, поэтому Минску следует прекратить эту негативную тенденцию.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа прошлого года в течение нескольких месяцев проходили массовые акции протеста против официальных итогов голосования. В первые дни они выливались в жесткие столкновения манифестантов с силовиками.