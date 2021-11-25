В ООН считают, что вытеснение Литвой мигрантов не отвечает международному праву

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Применяемая Литвой практика вытеснения с границы нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в страну с территории Белоруссии, не соответствует международному праву. Об этом в четверг выходящему в Литве русскоязычному еженедельнику "Экспресс-неделя" заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Рената Кулеш.

"Мы не раз высказывались, что из-за разворота людей [нелегальных мигрантов] их жизни грозит опасность. Это не отвечает нормам международного права. Необходимо избегать действий, которые создают угрозу жизни беженцев и мигрантов", - подчеркнула она.

Применяемые Литвой экстренные меры в связи с миграционным кризисом представитель ООН оценивает критически. "Возникает опасность нарушения целостности системы по приему просителей убежища, - сказала она. - В первую очередь речь идет о практике долгосрочного задержания тех, кто просит о статусе беженца, а также об ограничении доступности к этому праву". Как отметила Кулеш, страна должна "гарантировать условия приема [беженцев и мигрантов], которые бы отвечали стандартам прав человека".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,3 тыс. человек.

Оказавшиеся в Литве нелегалы, обратившиеся к властям с просьбой о предоставлении убежища, находятся до вынесения решения в изоляции в пунктах размещения и лишены свободы передвижения по стране. Департамент миграции при МВД Литвы по состоянию на начало этой недели рассмотрел более 2,8 тыс. из поступившей 3 161 просьбы об убежище, оно было предоставлено десяти лицам.