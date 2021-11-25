Меркель обсудила по телефону с Зеленским ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались ситуация в Донбассе, усилия в "нормандском формате" и миграционный кризис на границах ЕС, а также Украины и Белоруссии. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на востоке Украины. Канцлер Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий", - отметил Зайберт. "Канцлер и президент были едины во мнении касательно продолжения усилий в "нормандском формате" по реализации минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта [в Донбассе]", - добавил он.

"Наряду с этим они обсудили ситуацию на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины", - сообщил представитель кабмина ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в нормандском формате. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта переписка дает возможность увидеть предложения Москвы относительно нормандского формата, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции России в данном вопросе.