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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Как утверждает Шестой флот ВМС США, Arleigh Burke выполняет "обычное патрулирование"
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke Burak Akay/Anadolu Agency via Getty Images
Описание
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke
© Burak Akay/Anadolu Agency via Getty Images

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в четверг вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования".

"Ракетный эсминец <...> Arleigh Burke вошел в Черное море 25 ноября в рамках обычного патрулирования. Находясь в Черном море, корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе, работая вместе над обеспечением безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути", - говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Как утверждают в ВМС США, "союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе" для обеспечения безопасности и стабильности, а также для "наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости".

Как сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные начали слежение за зашедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем. По оценке Минобороны, операции американских военных кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины.

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