Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили ситуацию вдоль границ Украины

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил развитие ситуации в Донбассе и на границе с Россией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба офиса украинского президента.

"Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта", - сказано в сообщении.

Согласно информации, президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", - подчеркивается в сообщении. Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита "Восточного партнерства".