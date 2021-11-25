{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили ситуацию вдоль границ Украины

Стороны также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита "Восточного партнерства"

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил развитие ситуации в Донбассе и на границе с Россией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба офиса украинского президента.

"Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта", - сказано в сообщении.

Согласно информации, президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", - подчеркивается в сообщении. Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита "Восточного партнерства".

Теги
УкраинаМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
Украина потребовала от властей Испании отозвать учебники с российским Крымом
Посольство Украины в Испании назвало это "грубой ошибкой"
Читать полностью