Украина потребовала от властей Испании отозвать учебники с российским Крымом

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство Украины в Испании требует у местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России.

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании", - сообщается в четверг на странице посольства в Facebook.

После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году в разных странах Европы происходят случаи, когда Крымский полуостров обозначают частью России, против чего выступает Киев. В 2016 году такие учебники были опубликованы в Германии. После обращения украинских дипломатов учебники изъяли, а также отозвали заказы на новые тиражи этих учебных пособий. В 2017 году российским Крым был обозначен в одном из учебников в Великобритании. Там же в 2018-м выпустили детскую игру, в которой карта Украины была указана без Крыма. В 2020 году карта Крыма в составе России была напечатана в Эстонии. А в 2021-м карту Украины без Крыма нашли в двух украинских учебниках по истории страны, изданных издательством "Грамота".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.