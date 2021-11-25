Эксперт: Зеленский не подписывает закон о военных преступниках в угоду праворадикалам

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает подписание законопроекта о военных преступниках, чтобы понравиться праворадикалам. Такое мнение выразила в четверг политический эксперт Светлана Кушнир в эфире канала UkrLive.

"Проблема в том, что президент сделал в свое время такой шаг в правую сторону, в правую нишу для того, чтобы понравиться праворадикальным, национал-патриотически настроенным слоям населения. И как раз, возможно, боясь, что подобное принятие, подписание этого законопроекта, фактически он же является законом, может стать таким фактором, который отвернет от него часть людей", - отметила она, отвечая на вопрос, почему глава государства не подписывает документ.

При этом Кушнир не исключила, что о подписании законопроекта о военных преступниках в офисе президента просто забыли.

В свою очередь политтехнолог Андрей Бодров полагает, что авторы и инициаторы законопроекта, среди которых и министр внутренних дел Денис Монастырский, после принятия его Верховной радой поняли последствия документа и решили оттянуть процесс подписания. "Вдруг люди обнаружили, что принцип универсальной юрисдикции распространяется на всех, в том числе и на тех, кто совершал пытки, насилие или даже убийства. Эти нормы будут касаться тех, кто сейчас находится на Украине и уже были судимы", - объяснил Бодров в эфире UkrLive.

Политтехнолог напомнил, что после принятия закона наказание за военные преступления увеличится в несколько раз. По его мнению, именно эти опасения являются причиной неподписания документа.

Зависший закон

Зеленский получил на подпись документ еще 7 июня. Конституция обязывает подписать его в пятнадцатидневный срок или вернуть на рассмотрение в парламент с замечаниями. Ни первого, ни второго Зеленский не сделал.

Законопроект встретил негативную реакцию в армии и рядах добровольческих батальонов, хотя правозащитники и юристы всецело его поддерживают, указывая на необходимость приведения украинского законодательства к европейскому. Законопроект вносит в восьмую статью Уголовного кодекса Украины преступления, предусматривающие введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Иными словами, такие преступления можно будет расследовать вне зависимости от места и времени совершения преступления, гражданства, места жительства подозреваемого или потерпевшего. Под эти статьи подпадают пытки, убийства, похищения людей и другие подобные преступления в зоне проведения силовой операции в Донбассе.

Сейчас статья 127 Уголовного кодекса Украины предусматривает за пытки от двух до десяти лет лишения свободы. За изнасилование наказывают на срок от трех до пяти лет, за незаконное ограничение свободы или похищение человека - до трех лет. Если закон заработает, те же преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, будут считаться военными преступлениями. Поэтому наказание за них будет большим: от семи до пятнадцати лет заключения без права на досрочное освобождение или амнистию.