Эксперт: Зеленский должен четко высказаться о возможном введении военного положения

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Директор Украинского института политики Руслан Бортник предостерег президента Украины Владимира Зеленского от необоснованного введения в стране военного положения и посоветовал главе государства четко заявить свои намерения на этот счет. Об этом эксперт сказал в четверг в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть ли у власти причины для введения военного положения? Их легко можно найти и сфабриковать. Но это может стать ядерным политическим оружием, повлечь политический кризис, если военное положение не удастся реализовать на практике", - сказал Бортник. При этом он привел пример введения военного положения президентом Украины Петром Порошенко в 2018 году, что "подорвало доверие к нему и испортило репутацию, а также стало началом политической катастрофы для него".

Политолог полагает, что на Украине военное положение "нельзя реализовать на практике, вследствие чего это приведет к политическому кризису и катастрофе".

Он также обратил внимание на сообщения о военной угрозе для Украины. "Мы говорим о военной угрозе для Украины, но никакие мероприятия не проводятся... Да, возможно, такая угроза существует, но нет мобилизации, нет накопления материально-технических ресурсов, перегруппировки войск Вооруженных сил Украины под потенциальные направления атаки нет. Где подготовка?" - сказал эксперт. В этой связи он подчеркнул, что "власть, если что-то говорит, то должна соответствующим образом действовать", поскольку, добавил Бортник, при реальной необходимости ввести военное положение в стране не удастся его реализовать, потому что "не будет доверия общества и подготовленности ситуации".

По мнению Бортника, Зеленский во время ежегодного послания Верховной раде, запланированного на 1 декабря, "должен четко сказать, будет вводить военное положение или нет, а также при каких обстоятельствах и какие ограничения он введет".

Тема военного положения

О планах украинского руководства ввести военное положение сообщил бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его информации, на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны может быть инициирован вопрос введения военного положения на Украине. По мнению Ляшко, это делается с одной целью - контролировать СМИ, потому что военное положение - это "абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия".

В то же время, комментируя заявление Ляшко, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк утверждал, что военное положение на Украине вводиться не будет. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение, и не считает нужным применять его сейчас, сказал Подоляк в четверг в комментарии агентству РБК-Украина.

Военное положение вводилось на Украине президентом Петром Порошенко в 2018 году. Поводом стали события в Керченском проливе: 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины, следовавшие из Одессы в сторону Азовского моря, при прохождении пролива нарушили процедуры следования судов через территориальные воды РФ и были задержаны, а моряки арестованы.

Воспользовавшись инцидентом, Порошенко первоначально объявил о введении на всей территории страны военного положения сроком на 60 дней, что означало, по крайней мере, перенос предстоящих 31 марта 2019 года очередных выборов главы государства. Этот шаг президента вызвал бурное негодование всех политических сил страны, и Порошенко вынужден был пойти на уступки: срок действия военного положения был сокращен до 30 дней, и оно распространялось только на приграничные регионы.