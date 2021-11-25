Президент Бразилии обвинил европейцев в неискренности в природоохранных вопросах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Бразилии относится к вопросам сохранения окружающей среды "со всей серьезностью", в отличие от развитых стран Европы, власти которых используют природоохранную повестку для привлечения электората. С таким мнением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Мы сохраняем нашу окружающую среду и относимся к этому со всей серьезностью. В Бразилии две трети территорий остаются нетронутыми, во Франции и 5% не наберется", - заявил глава государства в ходе трансляции в соцсетях.

"Что же происходит в Европе? Те, кто не выступает в защиту природоохранной повестки, попросту не избирается на следующий срок. Поэтому они все время на кого-то должны нападать. Бразилии достается несправедливо", - добавил Болсонару.

По его мнению, западные страны, откуда звучат призывы о спасении экваториальных дождевых лесов Амазонии, в действительности имеют другие интересы в данном регионе. "Они хотят восстановления лесов? Нет. Если это действительно так, мы готовы предоставить им саженцы, чтобы восстановить леса во Франции, Германии и во всей Европе", - подытожил он.

18 ноября бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что площадь вырубленных за год экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии увеличилась на 13 235 кв. км. Это почти на 22% больше по сравнению с данными за 2020 год, когда уничтожили 10 851 кв. км леса.

Комментируя эти данные в ходе пресс-конференции, посвященной результатам климатического саммита в Глазго, министр окружающей среды Бразилии Жоаким Лейте назвал их неприемлемыми и пообещал предпринять более убедительные действия для борьбы с незаконной вырубкой влажных тропических лесов Амазонии.