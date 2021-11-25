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Пандемия COVID-19
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Bild: будущий канцлер ФРГ Шольц отвергает новый локдаун в Германии

Политик не считает целесообразным введение всеобщей изоляции жителей страны, отмечает газета

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергает новый локдаун в стране, даже несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В свою очередь и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выступает за всеобщий карантин. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

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По ее информации, Шольц не считает целесообразным введение всеобщей изоляции жителей страны. Однако следует резко ограничить проведение массовых мероприятий, включая спортивные мероприятия и концерты.

При этом уточняется, что данная мера коснется не только непривитых, но и вакцинированных граждан.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияШольц, ОлафПандемия COVID-19
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