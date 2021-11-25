Bild: будущий канцлер ФРГ Шольц отвергает новый локдаун в Германии

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергает новый локдаун в стране, даже несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В свою очередь и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выступает за всеобщий карантин. Об этом в четверг сообщила газета Bild .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По ее информации, Шольц не считает целесообразным введение всеобщей изоляции жителей страны. Однако следует резко ограничить проведение массовых мероприятий, включая спортивные мероприятия и концерты.

При этом уточняется, что данная мера коснется не только непривитых, но и вакцинированных граждан.