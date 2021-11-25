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В Совбезе Украины не видят угроз со стороны РФ, о которых заявляет глава военной разведки

Кирилл Буданов ранее заявлял о возможном вторжении России в начале 2022 года

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявил ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом заявил в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов", - отметил Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Ранее в интервью изданию Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.

При этом Данилов добавил, что никто не говорит, что угроз нет. "Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра - будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове", - утверждал секретарь СНБО.

В последнее время на Западе и на Украине зазвучали заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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