Замглавы Пентагона заявила коллегам в Европе о приверженности США восточному флангу НАТО

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в четверг обратилась по видеосвязи к участникам проходящей в Румынии встречи министров обороны стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония). Как сообщает пресс-служба Пентагона, Хикс подтвердила приверженность Вашингтона восточному флангу НАТО, а также обратила внимание на ситуацию вокруг Украины и на миграционный кризис на границе Белоруссии.

"Замминистра обороны подтвердила приверженность США восточному флангу НАТО, а также прокомментировала недавнюю активность РФ вокруг Украины, миграционный кризис на границе между Белоруссией и ЕС, а также стратегическое соперничество с КНР", - сказано в пресс-релизе.

Хикс "признала прогресс в разделении ответственности союзников, важность сдерживания и обороны, вклад в международные операции". "Она подчеркнула, что оборонные инициативы ЕС должны оставаться последовательными, взаимодополняющими, операционно совместимыми с НАТО и доступными [для альянса]", - добавили в Пентагоне.