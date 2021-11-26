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Пандемия COVID-19
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Великобритания отменяет авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Об этом в четверг сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.

"Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант [коронавируса]. Необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин", - написал Джавид в "Твиттере". Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.

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