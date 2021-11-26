Израиль запретил посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за нового штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР и еще шесть стран Африки в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета.

"По результатам совещания, проведенного премьер-министром после выявления в иностранном государстве нового штамма коронавируса B.1.1.529, принято решение внести в категорию "красных стран" [посещение которых для израильтян запрещено] ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль", - говорится в заявлении.