Welt: новая правящая коалиция ФРГ намерена упростить процедуру получения гражданства

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Новая правящая коалиция ФРГ в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов планирует упростить порядок получения гражданства Германии, в частности, допустить возможность наличия двойного гражданства. Об этом в четверг сообщила газета Die Welt.

Издание поясняет, что ФРГ уже давно является самым популярным местом для мигрантов в Европе. Будущее правительство Германии планирует внести изменения в действующий закон о гражданстве и сделать страну более популярной среди иностранцев. "Мы создаем современную правовую систему, касающуюся получения гражданства. Для этого мы сделаем возможным множественное [двойное] гражданство и упростим получение гражданства Германии", - привела Welt выдержки из коалиционного соглашения.

При этом указывается, что срок проживания на территории Германии, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство, предполагается сократить с восьми до пяти лет, а в отдельных случаях - до трех лет. Кроме того, будущий кабмин ФРГ намерен пересмотреть положения о приеме в гражданство детей, рожденных от иностранцев. "Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, становятся гражданами ФРГ при рождении, если один из родителей проживал в Германии на законных основаниях в течение пяти лет", - говорится в тексте.

Партии также стремятся значительно упростить процедуру получения гражданства для трудовых мигрантов, в том числе снизить для них уровень владения языком.

Текущие условия получения гражданства Германии

Действующее законодательство ФРГ о гражданстве, как правило, основано на так называемом принципе происхождения. Это означает, что германское гражданство прежде всего приобретается на основании происхождения от родителя - гражданина ФРГ. С 2000 года стало также возможным приобретение гражданства Германии при рождении в ФРГ от родителей - граждан иностранного государства.

В частности, иностранец, который в течение восьми лет законно непрерывно проживает на территории ФРГ, может получить германское гражданство, если он обладает достаточными знаниями немецкого языка, не совершал уголовных преступлений, а также в состоянии самостоятельно обеспечить себя и членов своей семьи, то есть, не прибегая к помощи государственного социального обеспечения.

Прием в германское гражданство, как правило, предполагает, что лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство, должно отказаться от своего предыдущего гражданства (исключения предусмотрены для ходатайствующих о приеме граждан государств - членов ЕС или Швейцарии).