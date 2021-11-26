СМИ: президент Словении встретится с руководителями Сербии и непризнанного Косова

ЛЮБЛЯНА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор встретится с главами Сербии и непризнанного Косова и обсудит состояние диалога между Белградом и Приштиной. Об этом в четверг сообщило агентство STA.

По его данным, в воскресенье Пахор проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, а в понедельник посетит Косово, где встретится с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Президент Словении во время визита обменяется оценками и мнениями по поводу состояния диалога между Белградом и Приштиной, ситуации на Западных Балканах, а также обсудит подготовку следующей встречи в рамках процесса Брдо-Бриони.

Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии. Основной задачей данной инициативы является оказание содействия со стороны Любляны и Загреба евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова. Саммиты в данном формате проводятся ежегодно.