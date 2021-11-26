Премьер Греции отметил значение порта Александруполис для войск США и НАТО

АФИНЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил удовлетворение Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве с США и отметил значение порта города Александруполис для переброски войск НАТО в Восточную Европу. Такое заявление Мицотакис сделал в интервью американской газете The Washington Post, выдержки из которого распространила в четверг пресс-служба греческого премьера.

По ее информации, говоря о Соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве с США, Мицотакис выразил удовлетворение Греции и подчеркнул важность новых американских баз, таких как "порт Александруполис, расположенный на северо-востоке Греции, очень близко к Турции". "Он является естественной точкой входа для войск США или НАТО в регион Восточной Европы", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос о дате своего предстоящего официального визита в США, Мицотакис выразил мнение, что "сможет посетить Соединенные Штаты в первой половине 2022 года". "Президент [Джо] Байден очень хорошо знает наш регион и очень близок к греко-американскому сообществу", - пояснил глава греческого правительства.

5 октября 2019 года Греция и США внесли изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность по согласованию с Грецией использовать любой другой военный объект на ее территории.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Согласно заключенным договоренностям, к списку из четырех действующих американских военных баз будут добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе).

По сведениям греческой газеты "Ризоспастис", в порту Александруполиса в эти дни проходит масштабная операция по переброске американской военной техники. Через этот порт в соответствии с недавно обновленным оборонным соглашением между Грецией и Соединенными Штатами будут переброшены более 120 боевых вертолетов и 1 000 боевых машин. Первая партия вертолетов из Восточной Европы прибыла 17 ноября в аэропорт Димокритос в Александруполисе, где они будут подготовлены для погрузки на корабль, который, как ожидается, встанет на якорь в порту в период с 28 ноября по 1 декабря. Корабль выгрузит новые вертолеты, которые будут размещены в различных точках восточного крыла НАТО, включая Грецию, а также танки, которые отправятся в Болгарию и Румынию по железной и автомобильным дорогам.