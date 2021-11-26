Япония примет решение о возможности бойкота Олимпиады в Пекине в подходящее время

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в пятницу заявил в интервью газете Nikkei, что правительство страны в подходящее время примет решение касательно возможности бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

"В настоящий момент власти США пока не озвучили свой подход к пекинской Олимпиаде. Правительство Японии также примет решение [о возможности бойкота] в подходящее время, в полной мере изучив все обстоятельства. На сегодняшний день по этому вопросу ничего не решено", - подчеркнул глава МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает вариант дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.