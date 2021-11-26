В рамках второго этапа урегулирования в провинции Дераа амнистировали 25 человек

ДЕРАА /Сирия/, 26 ноября. /ТАСС/. Реализация второго этапа дорожной карты постконфликтного урегулирования в сирийской провинции Дераа началась с амнистии 25 человек, осужденных по легким статьям. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора провинции Абдул Хашар.

"Из тюрьмы освободили 25 человек, осужденных по самым разным статьям. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы они скорее смогли влиться в общество. Им будут предоставлены рабочие места. Это уже не первая амнистия, это 13-й указ президента Башара Асада. И сегодняшнее мероприятие - лишь первое в нашей провинции. В дальнейшем мы планируем выпустить на свободу и других заключенных после решения комиссии", - сказал губернатор.

Процесс идет под наблюдением группы контроля постконфликтного урегулирования Центра примирения враждующих сторон. В настоящее время идет реализация второго этапа постконфликтного урегулирования. Дорожную карту его мероприятий разработали российские военные. Процесс окончательного примирения в провинции Дераа начался почти три месяца назад.

В октябре завершилась реализация соглашения об урегулировании гражданского статуса бывших сторонников оппозиции в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований, которые прошли проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.