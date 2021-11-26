Протестующие грабят магазины и поджигают дома в столице Соломоновых Островов Хониаре

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Участники антиправительственных акций протеста поджигают здания и грабят магазины в столице Соломоновых Островов Хониаре. Как сообщает в пятницу радиостанция RNZ, из-за беспорядков была остановлена работа большей части государственных учреждений и служб.

По данным радиостанции, антиправительственные акции протеста, начавшиеся на Соломоновых Островах в среду, переросли в масштабные беспорядки, охватившие большую часть восточных районов Хониары. Полиции пока не удается оказать протестующим существенное сопротивление. В городе ощущается нехватка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, в ряде районов прекращена подача электричества и воды.

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре заявил, что протесты в городе организованы державами, не одобряющими решение правительства островного государства разорвать дипломатические отношения с Тайванем, принятое осенью 2019 года. "Страны, которые не хотят, чтобы развивались связи [Соломоновых Островов] с КНР, препятствуют нашему вступлению в дипломатические отношения и соблюдению международного права и резолюции ООН, именно они провоцируют и поддерживают протестующих", - заявил Согаваре в интервью австралийской вещательной корпорации ABC.

Как сообщает местное издание Solomon Times, в Хониару уже прибыли сотрудники федеральной полиции Австралии, а в ближайшие часы ожидается прибытие 43 военнослужащих и одного из военных кораблей австралийских ВМС. О военной помощи Соломоновым Островам в четверг объявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон, сообщивший, что на территории островного государства будут дислоцированы более 100 сотрудников Минобороны и федеральной полиции Австралии. Также решение о военной помощи Соломоновым Островам приняло правительство Папуа - Новой Гвинеи, пообещав отправить в соседнее государство порядка 30 миротворцев.

24 ноября участники антиправительственной акции в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Известно, что акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, расположенной на одноименном острове на востоке архипелага. Они обвиняют власти в нежелании развивать регион и отказе от реализации ряда крупномасштабных проектов на его территории.