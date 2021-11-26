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Глава МИД Японии с 29 ноября по 1 декабря посетит конференцию министров ВТО

Посредством этой конференции Токио рассчитывает внести свой вклад в поддержку и укрепление свободной и открытой многосторонней системы торговли, отметил Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в пятницу сообщил на пресс-конференции в Токио, что с 29 ноября по 1 декабря посетит 12-ю министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

"С 29 ноября по 1 декабря я буду находиться в Женеве, где приму участие в работе конференции министров ВТО. В этой связи я планирую провести переговоры с высокопоставленными представителями ряда государств и международных организаций, - объявил Хаяси. - Посредством этой конференции Япония рассчитывает внести свой вклад в поддержку и укрепление свободной и открытой многосторонней системы торговли, которая основывается на правилах".

Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является ее высшим органом управления и обычно собирается раз в два года. Предыдущая конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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