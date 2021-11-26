Власти Новой Зеландии выразили обеспокоенность из-за беспорядков на Соломоновых островах

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии заявило о своей глубокой обеспокоенности из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста в столице Соломоновых Островов Хониаре. Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности министра иностранных дел Новой Зеландии Дэвид Паркер.

"Новая Зеландия глубоко обеспокоена событиями, которые происходят в Хониаре на Соломоновых островах со среды. Между нашими двумя странами существуют глубокие и прочные связи, и <…> мы поддерживаем правительство и народ Соломоновых Островов", - указал Паркер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также глава ведомства отметил, что новозеландские власти приветствуют решение Австралии, направившей в столицу островного государства сотрудников федеральной полиции и вооруженных сил. "Мы уверены, что это поможет стабилизировать ситуацию, но продолжим контакты с нашими коллегами с Соломоновых островов и международными партнерами", - сообщил Паркер, отметив, что в данный момент полиция Новой Зеландии консультирует полицейское управление Соломоновых Островов, но просьб о помощи от правительства этой страны пока не поступало.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Сообщается, что акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, обвиняющие власти в нежелании развивать регион и отказе от реализации ряда крупномасштабных проектов на его территории.

Для обеспечения безопасности населения и помощи местной полиции в Хониару прибыли порядка 70 сотрудников федеральной полиции Австралии, а в ближайшие часы ожидается прибытие 43 военнослужащих и одного из военных кораблей австралийских ВМС. О военной помощи Соломоновым Островам также объявило правительство Папуа - Новой Гвинеи, пообещав отправить в соседнее государство порядка 30 миротворцев.