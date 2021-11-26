Жапаров заявил, что выборы в парламент Киргизии пройдут демократично и справедливо

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Предстоящие в Киргизии парламентские выборы пройдут справедливо и в соответствии с демократическими нормами. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке во время заседания Совета безопасности президент республики Садыр Жапаров.

"В Кыргызстане началась эпоха демократии, поэтому предстоящие выборы в парламент пройдут честно, справедливо и на основании всех демократических принципов", - сказал он.

Как напомнил Жапаров, предыдущие выборы в высший законодательный орган, которые прошли в октябре прошлого года, закончились сменой власти в стране, поскольку во время их проведения были допущены различные массовые нарушения законодательства. В частности, со стороны претендующих на места в парламенте партий применялось административное давление на избирательный процесс.

"Все это привело к революции, наш народ тогда еще раз доказал, что впредь не потерпит подобного", - отметил глава государства. По его оценке, в настоящее время в стране созданы все условия для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор во время голосования.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Большинство баллотирующихся партий впервые участвуют в выборах.

В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков. За ходом выборов будут следить около 730 международных наблюдателей, в том числе от структур СНГ и ОБСЕ.