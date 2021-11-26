В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра в ходе проводимой ГКНБ и МВД работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов" были получены данные о группе лиц, планирующих "организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти". По данному факту уже начато досудебное расследование по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" Уголовного кодекса республики.

"В результате санкционированных следственным судьей специальных следственно-оперативных действий получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники", - отмечается в сообщении.

Подозреваемые, имена и фамилии которых пока не озвучивается, после оглашения итогов парламентских выборов, "рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы", планировали организовать массовые акции протеста на территории Бишкека. А также намеревались спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Как отметили в ГКНБ, для осуществления этих планов подозреваемые хотели задействовать около 1 тыс. "агрессивно настроенных молодых людей". "С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы, 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски, в результате которых помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства", - подчеркивается в сообщении. В рамках данного дела задержаны 15 человек. "В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка", - заверил пресс-центр.

Дата выборов и участники

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте сейчас претендуют 1,3 тыс. человек.

В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков. За ходом выборов будут следить около 730 международных наблюдателей, в том числе от структур СНГ и ОБСЕ.